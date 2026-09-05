Un espacio cultural en la Plazoleta del Rotary lleva desde hoy el nombre de Antonio Carrizo

Esta tarde el locutor nacido en General Villegas el 15 de septiembre de 1926 y fallecido el 1 de enero de 2016 en Buenos Aires, fue homenajeado en su ciudad natal, en el marco de un sencillo pero sentido acto en el que se lo recordó con buena parte de los condimentos que tuv su rica vida, poesía, música y árboles, entre otros detalles.

El Rotary Club, decidió colocarle su nombre a lo que llamaron Espacio Cultural, una pérgola, ubicada en uno de los rincones de la Plazoleta de la institución a la que colocaron una placa alusiva, y plantaron cinco árboles, un tilo, especie predilecta de Antonio, y el resto jazmines que treparán y cubrirán la estructura, convirtiéndola en un lugar de encuentros e inspiración. Las plantas serán cuidadas por los alumnos de la Escuela Primaria N° 46 que se halla frente a esta plazoleta.

Del acto participó su hija Blanca, a quien acompañó su hijo y pequeña nieta, autoridades municipales, instituciones intermedias y público en general; la concurrencia fue importante, y pudo difrutar de un poema escrito por Julio Lagos el día de su muerte que describe al amigo. Fue emitido grabado por Héctor Muleiro, productor radial, también amigo de Carrizo, luego José Luis Gazán, interpretó una zamba de su autoría, que si bien no está dedicada al locutor y periodista, lo menciona, junto a Manuel Puig, como destacados villeguenses.

Los oradores fueron El intendente Alegre, quien compartió muchos momentos con el homenajeado, al que considera el villeguense más importante, incluso, sostiene que no ha sido lo suficientemente reconocido, es que, quien no lo conoció no lo puede valorar. Fue tan grande que tuvo una vida común, enfatizó el jefe comunal, quien lo describió en diferentes momentos compartidos, especialmente en Buenos Aires, permitiendo a los presentes, tener una semblanza de quien portaba el nombre que hoy identifica al Polo Tecnológico de General Villegas, hecho que lo reivindica como una figura relevante del distrito.

Por su parte, Victoria Crespo, la presidente rotaria, expresó que a este homenaje se lo pensó como algo móvil, recreando un ámbito que describe a Antonio, ligado a la cultura y los árboles. Es la manera más acertada de celebrarlo, concluyó.

Esta acción que alcanza a toda la comunidad es en sí, un paso más hacia la forestación, cuidado y mejoramiento de este espacio verde y natural que convoca diariamente a chicos y grandes, además de destacarse en un punto con mucho movimiento en la ciudad.