¿Ya se diferencian del resto?: Trojaola y Carenzo enviaron nota al intendente para poder ingresar al edificio del hotel Rucalén antes de votar por su compra

por · Publicada · Actualizado

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1 respuesta

  1. Héctor Saúl Gabriel Quiroga dice:
    2 septiembre, 2026 a las 11:55 pm

    Dos que se la juegan …..que no hagan un palomar con los ancianos ….y es CARISIMO remodelar

    Responder

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