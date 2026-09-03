¿Ya se diferencian del resto?: Trojaola y Carenzo enviaron nota al intendente para poder ingresar al edificio del hotel Rucalén antes de votar por su compra

El objetivo es conocer el verdadero estado de las instalaciones del edificio ubicado sobre la calle Arenales, entre Moreno y Rivadavia, y a partir de ello, se supone, tomar una decisión a conciencia a la hora de votar la compra del mismo por parte del Estado local, tal como fuera anunciado por el primer mandatario municipal.

La nota que está dirigida al intendente cuenta por el momento solamente con al firma de los dos ediles, ambos del oficialismo, pero sin comulgar con el Ejecutivo luego de la desvinculación de Trojaola como Secretario de Desarrollo Social, y en consecuencia, del corrimiento de Carenzo de la banca que era su reemplazante. Este último, tal como informara Distrito Interior, vuelve a senytarse en el recinto por el pedido de licencia de Cecilia Caponi.

Según trascendió habría habido una invitación por parte de Trojaola al resto de sus compañeros de bancada a rubricar el pedido, pero no habría obtenido hasta el momento respuesta.

Más allá de las especulaciones acerca del comportamiento de los ediles mencionados, este paso dado es una clara muestra que comparten criterios sobre este tema, pretendiendo además, observar y asesorarse acerca del estado edilicio del Rucalén antes de decidir su voto.