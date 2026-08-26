Obra pública en tiempos no electorales, el nuevo intendente y la situación general de Argentina (VIDEO)

El vice presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera, estuvo presente en los dos últimos actos en los que se puso en valor a los edificios de los colegios, Escuela Secundaria N° 11 en Germanai y Escuela N° 5 de la ciudad cabecera, a la que además se le impuso el nombre de Francisco Willam «Chiche» Esquelino.

En ese marco, y al finalizar el acto en el segundo caso habló con Distrito Interior sobre la importancia del acompañamiento tratándose de educación pública y el valor de ésta, la marcha del Gobierno local desde la asunción del nuevo intendente; también se refirió a la situación políca, social y económica del país, y la responsabilidad que le cabe a los partidos tradicionales de los que él es parte.