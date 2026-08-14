Este viernes comienza el juicio oral a Leonel Sancho en Junín por el crimen de Patricio Pacheco, ocurrido en General Pinto

A tres años del homicidio que conmocionó a General Pinto y tuvo repercusión regional, el próximo viernes 14 de agosto, a las 8, comenzará el juicio oral y público contra Leonel Sancho, acusado por el crimen de Patricio Pacheco, el joven de 22 años que fue atacado con un arma blanca el 8 de julio de 2023 y murió luego en el hospital.

El debate se desarrollará en el cuarto piso del edificio de Tribunales, ubicado en Mayor López y Mitre, de Junín, y estará a cargo del Tribunal en lo Criminal N°1 del Departamento Judicial local.

Según pudo saber Democracia a partir de fuentes oficiales, la causa llega a esta instancia bajo la calificación de homicidio calificado por la participación de un menor de edad.

El único acusado que será juzgado en este debate es Sancho. La fiscal de juicio será la doctora Paola Luján, mientras que la familia de la víctima, constituida como particular damnificada, estará representada por el abogado Juan Tiberio, del estudio de Fernando Burlando.

Si bien el juicio fue fijado inicialmente para una jornada, desde el plano judicial estiman que, por la cantidad de testigos ofrecidos, podría extenderse al menos durante dos audiencias.

No hubo acuerdo para el juicio abreviado

Fuentes oficiales confirmaron que la posibilidad de un juicio abreviado quedó descartada. Según explicaron, antes de cualquier debate suele consultarse a las partes si existe margen para dialogar sobre una pena y avanzar por esa vía, pero en este caso no hubo acuerdo y el proceso se realizará de manera oral.

Además, indicaron que la pretensión punitiva de la acusación supera el máximo previsto para un juicio abreviado, que es de 15 años, por lo que esa alternativa no aparece como viable en esta instancia.

Para la familia, la realización del juicio oral era un punto central. María Elena aseguró que rechazó la posibilidad de un procedimiento abreviado porque considera que el caso debe ser debatido en profundidad. “No quiero un juicio abreviado, porque para mí, aunque no entiendo de leyes, participaron más personas. Para nosotros no estaba para un juicio abreviado”, dijo.

En esa línea, insistió en que necesita que durante las audiencias se conozca toda la secuencia previa al ataque. “Necesito que salga toda la verdad a la luz, que no nos quedemos con que quien apuñala es el único responsable”, sostuvo. (Fuente: Democracia)