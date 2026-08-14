Un camión cargado con leña volcó esta noche en la RN 188 entre General Villegas y Elordi

El accidente se produjo a las 2120 horas en el kilómetro 370 de la traza nacional, entre la ciudad cabecera y Elordi.

De acuerdo a la información recabada, el rodado sufrió la rotura de una de las ruedas traseras, produciéndole el vuelco sobre uno de sus laterales, en la banquina.

El conductor del Mercedes Benz 1112, de 24 años y sus acompañantes de 28, 15 y 35 años, todos de General Villegas no sufrieron heridas.

El vehículo permanecía en el lugar, misma posición, custodiado por personal de la Policía Comunal y de Seguridad Vial, que controlaba el tránsito hasta el retiro de la unidad.