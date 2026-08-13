Detectaron triquinosis en una muestra presentada ante Bromatología en General Pinto

Desde la Dirección de Bromatología de la Municipalidad informaron que el pasado viernes, en la cabina sanitaria de la ciudad cabecera fue detectado un caso positivo de triquinosis en una muestra de cerdo que había sido presentada voluntariamente para su análisis.

La “Digestión artificial” es el método utilizado pata la detección previa a la facturación y embutido, y en un este caso, arrojó resultado positivo.

El cerdo provenía de un distrito vecino, que por avriguaciones propias de nuestro medio, se determinó que es Lincoln, no corresponde a criaderos de General Pinto, pero fue adquirido en esa localidad.

Es importante reconocer la responsabilidad del productor al haber hecho llegar la muestra para evitar que pasara a mayores y que su familia contrajera una enfermedad que es para toda la vida, destacaron desde el área.