«Estas son las violentas peleas en el lugar donde el domingo un joven recibió una puñalada mortal» (VIDEO)

En las últimas horas recibimos al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior) una serie de videos filmados en momentos previos al ataque en el que Kevin Surbano (28) fue apuñalado mortalmente por Pablo Heredia (31).

En las secuencias se puede apreciar la magnitud de las peleas que protagonizan varias personas en diferentes momentos, siendo incentivados por hombres y mujeres que toman parte por ellos, incluso se oye con fuerza la voz de una mujer que se queja porque alguien la toma, aparentemente con intenciones de evitar que siga con la postura, que se oye, adoptó durante la trifulca.

Los vecinos, además, han manifestado su preocupación asegurando que esto es una constante, incluso aseguran que este tipo de conflictos escalan en violencia; lamentablemente prueba de ello es que en poco tiempo, en el mismo lugar, dos jóvenes fueron apuñalados no pudiendo sobrevivir a los ataques.

La última información indica que para la justicia la tarea luego del homicidio de Surbano no terminó con la identificación y aprehención del asesino, sino que continuarían trabajando a fin de determinar con claridad lo ocurrido desde el inicio hacia el desenlace la madrugada del domiingo último.

Asi mismo, tratan de determinar por qué esa esquina resulta, aparentemente, estratégica para las juntadas que son una preocupación sin solución hasta el momento.

Dato

Los videos aquí publicados, han sido intervenidos únicaente esfumando las imagenes para preservar a los involucrados.