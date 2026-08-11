Una mujer fue atacada por perros frente a un colegio

El ataque de perros en la calle se produjo esta mañana cuando una mujer a bordo de su moto se dirigía a trabajar.

Ocurrió en la calle Belgrano y Castelli, frente a la Escuela Media N° 201.

Los animales eran tres y a peser de los gritos de la mujer el ataque ni cesó de inmediato, contó quien envió las imagenes a Distrito Interior.

Al momento no se sabía si los canes tenían dueño, pero el fin de la difusión es para estar atentos, especialmente si se tienen animales que en horas de la mañana se sueltan a la calle para que hagan sus necesidades o de manera recreativa. El pensamiento que siempre surge en estos casos es qué hubiera ocurrido si el atacado era una criatura.