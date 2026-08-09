El Fiscal Arcomano, en General Villegas, dio precisiones del homicidio e identificó a los involucrados (VIDEO)

El titular de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, a quien se lo ve en la imagen de portada junto al Ayudante Fiscal locla, Guillermo Carballo, habló con Distrito Interior de lo ocurrido esta madrugada donde un joven de 28 años fue mortalmente herido por una puñalada acestada por otro de 31 años, identificado como Pablo Heredia, de 31.

El funcionario judicial, que desde las primeras horas de este domingo se encuentra en nuestra ciudad, explicó que previo a la herida que le provocó la muerte, el atacante lo había atacado previamente, y antes había robado a otra persona un buzo y un celular.

Confirmó además las identidaes de ambas personas y confirmó que el homicida tiene un antecedente por un hecho idéntico. A su vez, consultado pro Distrito Interior, analizó el contexto en que se están dando este tipo de crímenes, donde víctimas y victimarios, suelen tener algún vínculo, o al menos compartir un mismo lugar, como sucedió una vez mas, frente al CAPS del barrio La Trocha.

En un alto de las diligencias Arcomano accedió a una entrevista con nuestro medio, donde explicó los pormenores de un hecho que vuelve a conmover a la ciudad; a su vez, teniendo en cuenta que este tipo de hechos, incluso con lel mismo desenlace se vienen produciendo con cierta frecuencia, analizó el contexto y las posibles causas en que ocurrren. General Villegas, ostenta uno de los índices más alto en este tipo de casos en la región.