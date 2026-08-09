Falleció el joven apuñalado esta madrugada, el atacante cuenta con otro homicidio como antecedente

Esta madrugada, como informáramos oportunamente, un joven de 28 años había sido trasladado al hospital, herido con arma blanca.

Luego de permanecer en la Unidad de Terapia Intensiva, grave, con un pulmón afectado, a las horas se produjo el deceso.

La victima fue identificada como Kevin Gabriel Surbano.

El homicida, un sujeto de 31 años, con antecedentes tambien por un homicidio en General Villegas, fue aprehendido tras haber huído del lugar. Luego de conocida la noticia del fallecimiento de Surbano, fue trasladado a otra dependencia policial fuera de General Villegas.

La Policía y personal judicial, entre ellos el Fiscal Arcomano, que llegó a la ciudad, se encuentran trabajando en el caso para determinar lo que motivó el ataque mortal.