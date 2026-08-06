Rige un Alerta Naranja para este jueves en nuestra zona

Durante la jornada del jueves se espera que, con el avance de un frente frío, se generen lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte de la PBA; algunas de las cuales pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas de actividad eléctrica intensa, chaparrones de lluvia intensos en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes que pueden alcanzar los 80 km/h de forma localizada. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados de forma muy puntual en el norte bonaerense.

Las lluvias y tormentas avanzarán de sudoeste a noreste desde la madrugada del jueves 6, afectando gran parte de la Provincia durante la mañana. Al momento se prevé que los fenómenos más intensos se puedan desarrollar principalmente sobre el norte bonaerense, mientras que los municipios del centro y sur se puedan ver afectados por fenómenos intensos de forma localizada. Las condiciones van a ir mejorando de oeste a este entre el mediodía y las 17 hs.

Desde el mediodía y durante toda la tarde, se prevén vientos del sur y sudoeste con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, en especial sobre el noroeste y norte del territorio. El viento va a ir disminuyendo progresivamente entre el final de la tarde y la noche del mismo jueves.

Posteriormente se espera un marcado descenso de la temperatura.

El pronóstico para General Pinto y General Villegas

Los distritos del noroeste bonaerense se encuentran bajo amenaza de tormentas para este jueves, si bien todos están alcanzados pro las altas probabilidades, el momento en que se produciría el fenómeno meteorológico cambia según el Partido.

En el caso de General Pinto el Alerta Naranja está previsto para la madrugada y la mañana, y el viento para la mañana y la tarde.

Para General Villegas, si bien se anticipan tormentas d elas mismas características que en el anterior caso, varía el momento del día en que llegaría. Se estiman para la madrugada con Alerta Amarilla y por la mañana aumenta a Naranja el Alerta.

Al igual que en General Pinto, por la tarde se anticipa viento fuerte.

Detalles del pronóstico

Durante la jornada del jueves se espera que, con el avance de un frente frío, se generen lluvias y tormentas de variada intensidad en gran parte de la PBA; algunas de las cuales pueden ser localmente fuertes y estar acompañadas de actividad eléctrica intensa, chaparrones de lluvia intensos en períodos cortos, ocasional caída de granizo y ráfagas fuertes que pueden alcanzar los 80 km/h de forma localizada. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados de forma muy puntual en el norte bonaerense.

Las lluvias y tormentas avanzarán de sudoeste a noreste desde la madrugada del jueves 6, afectando gran parte de la Provincia durante la mañana. Al momento se prevé que los fenómenos más intensos se puedan desarrollar principalmente sobre el norte bonaerense, mientras que los municipios del centro y sur se puedan ver afectados por fenómenos intensos de forma localizada. Las condiciones van a ir mejorando de oeste a este entre el mediodía y las 17 hs.

Desde el mediodía y durante toda la tarde, se prevén vientos del sur y sudoeste con velocidades entre 30 y 50 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h, en especial sobre el noroeste y norte del territorio. El viento va a ir disminuyendo progresivamente entre el final de la tarde y la noche del mismo jueves.

Posteriormente se espera un marcado descenso de la temperatura.