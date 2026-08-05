Marcelo Elgue pasa a ser Secretario de Obras Públicas y Jorge Rementería Secretario de Servicios Urbanos y Vial

Este cambio en el Gabinete es reciente y será implementado en breve.

Marcelo Elgue, reemplaza a Alejandra Matellán, desde su renuncia a la Secretaría de Obras Públicas. El funcionario lo hacía como Director del área a cargo de Servicios Urbanos.

De ahora en adelante se producirá un desdoblamiento en el área.

Marcelo Elgue pasa a ocupar el Cargo de Secretario de Obras Públicas, dejando de tener a cargo Servicios Urbanos y Vial.

Estos últimos pasan a depender de Jorge Rementería, quien es actualmente encargado de Santa Eleodora, que asume con rango de Secretario.

El objetivo sería profundizar las tareas de mantenimiento en ciudad cabecera y olerlos, en ese orden, dado que es uno de los puntos donde la Gestión recibe más críticas.

Si bien no es oficial esta información, en las próximas hiras o dias sería anunciado por las autoridades.