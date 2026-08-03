El conductor de una camioneta perdió el control frente a la Municipalidad y chocó arriba de la plaza

Esta noche momentos antes de las 22 horas el conductor de una Toyota Hilux chocó el gabinete que alimenta la iluminación de la Plaza Principal y una luminaria. El hecho ocurrió sobre la calle Pringles, frente al Palacio Municipal.

En la pick up circulaban al menos cuatro adolescentes, entre ellos el conductor que transitaba por Rivadavia y al tomar por Pringles el vehículo zigzagueó terminando la marcha tal como se lo observa.

Producto del impacto y ante los daños ocasionados la Plaza quedó totalmente a oscuras.

Los ocupantes resultaros ilesos, salvo algun golpe que no revestía gravedad.

Acerca de la maniobra que provocó este desenlace, no había sio precisada hasta el momento.

Al lugar acudieron la GUM, Policía Comunal, Bomberos y una ambulancia del SAME.

A las 22:10 prsonal del área electricidad del municipio comenzaba las tareas para neutralizar la electricidad en los elementos dañados mientras se perimetraba el lugar a fin de evitar accidentes.