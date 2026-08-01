Los policías notaron algo extraño y lo interceptaron, acababa de robar una moto y hacía unas horas que había llegado a General Villegas

Todo ocurrió esta tarde y permitió desentrañar una serie de eventos que tiene a una misma persona como protagonista, un sujeto de 27 años, oriundo de Misiones, que se encontraría radicado en Buenos Aires.

De acuerdo a los primeros datos, un móvil de la Policía Comunal local viajaba desde Banderaló a la ciudad cabecera por la RN 188, cuando en el kilómetro 390, los efectivos observan y les llama la atención, el motociclista que se movilizaba en dirección a Banderaló en una 110 cc.

Lo interceptan y ante la spreguntas de rigor, viendo que no podía acreditar la procedencia del rodado, y se mostraba dubitativo deciden trasladarlo a la comisaría. En ese momento, llega a la dependencia policial, una vecina denunciando la reciente sustracción de su moto, una Motomel Blitz, que se encontraba estacionada en su domicilio de la calle Combate Campinchuelo, casa N° 9, del barrio Plan Federal.

Efectivamente se trataba de la moto que que conducía el sospechoso.

Una vez en la Estación de Policía, se determinó que efectivamente se trataba del autor del hecho.

El hasta ese momento desconocido no portaba documentación que acreditara su identidad, sin embargo con el correr de los minuts se estableció su identidad y otros datos filiatorios.

Se trata de una persona más proveniente de otro lugar, en este caso del Gran Buenos Aires, que en su reciente estadía en General Villegas decide cometer un ilícito, y al igual que los anteriores, el mendocino sorprendido dentro de una casa a metros de la comisaría y el pampeano que había ingresado en una vivienda de la calle Sarmiento, son rápidamente aprehendidos y puestos a disposición de la justicia.

En esta oportunidad la decisión con la que actuaron los uniformados permitió nuevamente esclarecer una sustracción evitando que el delincuente se evada.

Al parecer, su presencia en la ruta se daba porque con la moto había decidio continuar viaje.