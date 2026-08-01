Germania intenta recuperarse de los daños que provocó anoche la violenta tormenta

La localidad fue en la zona la más castigada, a la lluvia intensa y la actividad eléctrica la acompañó un fuerte viento, que el periodista local Enrique Minervino, consideró una especie de tornado por el modo en que se ven los daños causados.

La conserjería del club Sarmiento llevó la peor parte con la voladura del techo y las consecuencias materiales del mobiliario, por otra parte la comunidad continúa desde anoche sin electricidad debido a la caída de varias palmeras que sositienen el tendido de cables de media tensión.

Viviendas precarias y algunos eucaliptus frente al predio donde cada año se realiza la Fiesta de la Vaquillona Asada con Cuero, cedieron ante la fuerza del fenómeno que duró unos pocos minutos pero provocó destrozos de consideración.

Esta mañana en cada lugar afectado, especialmente en el club, iniciaron las tareas de remoción para tratar de evaluar los daños y comenzar la reconstrucción. Allí se pudieron ver también algunas de las autoridades municipales del Ejecutivo que se hicieron presentes, encabezados pro el Delegado Municipal, Darían Roldán.

Hasta el mediodía los vecinos no habían recuperado el servicio eléctrico y la señal de la empresa Claro, la que predomina en Germania, era extremadamente débil, teniendo, en el caso de Minervinio, ubicarse en las afueras para poder comunicarse.

A pesar de lo detallado, lo más importante es que no hay personas heridas.