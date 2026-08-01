Grave accidente esta madrugada a metros de la comisaría de General Villegas, una persona internada en estado crítico

El siniestro ocurrió sobre la calle Moreno, entre Pringles y San Martín, a metros de la comisaría, frente a la Plaza Principal, esta madrugada pasadas las 4 horas cuando el conductor de una moto Honda Twister 250 cc. impactó violentamente, de atrás, contra una camioneta Toyota Hilux que se encontraba estacionada sobre la mano izquierda (en el sentido de la calle).

Como consecuencia del impacto, el motociclista, de 31 años, fue trasladado al hospital donde permanece internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El paciente sufrió múltiples fracturas y un traumatismo encefalo craneano.

Hasta el momento, habría circulado solo, por lo q ue no habría intervenido un segundo vehículo, desconociendo las causas de lo ocurrido.