Moto y auto protagonizaron un violento choque a metros de un paso a nivel en General Villegas

La violenta colisión tuvo lugar este viernes por la noche en l aintersección de la avenida Cacique Pincén (continuidad de ALvear) y avenida Chassaing Sur.

Uno de los vehículos, una Eco Sport, la moto, una Brava 150 cc; en ambos casos los conductores eran hombres. Los motivos por los cuales no pudieron evitar el choque se desconocen.

De acuerdo a lo expresado por Sergio Ruíz, periodista de FM Urbana, el motociclista, que acusaba dolores, fue trasladado al hospital por la ambulancia del SAME, mientras que el conductor del monovolúmen resultó ileso.

Hasta la determinación de las lesiones, si las hubiere, las unidades permanecieron en el lugar.

El hocho tuvo lugar unos minutos luego de pasada la tormenta.