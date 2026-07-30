General Pinto: esta mañana allanaron 7 domicilios, secuestraron 6 motos de las consideradas «molestas» y «peligrosas»

La Policía Comunal con el apoyo del personal del GTO, Subcomisaría Coronel Granada, DDI Lincoln, CPR General Pinto y 911 Emergencias, llevó a cabo en las primeras horas d ela mañana de este jueves, una serie de allanamientos vinculados a ruidos molestos y conducción temeraria.

Todos los objetivos, 7 en total, fueron en la ciudad cabecera, donde se suecuestraron un total de 6 motos de diferentes cilindradas, confirmó el subcomisario, Luis Aissa, Jefe de la Estación de Policía pintense.

Si bien este detalle no trascendió oficialmente, algunos de estos rordados habrían sido observados en los festejos del Mundial realizando maniobras peligrosas, poniendo en riesgo a la población, otras por conductas de este tipo frecuentes. En todos los casos resulta fundamental la participación del Centro de Monitoreo, material del que se vale el Juzgado de Faltas, que imparte las ordenes.

Aissa, manifestó conformidad por el resultado, al tiempo que aseguró continúan trabajando para dar respuesta y seguridad a la población ante uno de los problemas que padece la ciudad, al que considera sumamente serio por las consecuencias que puede tener la conducción irresponsable.