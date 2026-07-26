Los Bomberos Voluntarios de Germania más activos que nunca, entre proyectos y concreciones (VIDEO)

Este 2026 está cargado de concreciones y proyectos para la institución que desde hace dos años y medio aproximadamente cuenta con esta nueva Comisión Directiva, que entre otros, integran Emannuel Burgat, Secretario de Recaudación y José Fabio Agüero (Roque), Presidente, quienes dialogaron con Distrito Interior en la visita al cuartel.

En breve recibirán el nuevo autobomba cero kilómetros, adquirido en China, luego de una interesante negociación que los pone como ejemplo y modelo para otros cuarteles, se trata de una unidad marca Fotón, 4X4, forestal, el primero en su tipo en arribar a la región.

Si bien este logro es, en materia económica, uno de los más importantes, ya están trabajando en nuevos proyectos, además de haber concretado otros recientemente.

En ese sentido, compraron en Estados Unidos los trajes para el Cuerpo Activos, cascos, máscaras protectoras y cascos; a su vez, dad la llegada del nuevo autobomba, surgió la necesidad de ampliar las instalaciones, por lo que acaban de acordar con el municipio la llegada de la Aquitecta a fin de comenzar a trabajar en ello.

A pesar de estar embarcados en estos enormes desafíos, no es todo; desde hace unos años, tras haber tomado la posta que dejaron los integrantes del grupo de teatro, los Bomberos de Germania se encargan de los festejos del Día del Niño, pero éstos han crecido tanto que no solamente agasajan a los de la localidad sino que vienen de otros lugares convirtiendo a esta fiesta en algo multitudinario que superó las expectativas iniciales, de modo que se encuentran recibiendo donaciones y con una rifa a la venta cuyo fin es sumar fondos para que, como expresó en la entrevista el Presidente, ningún chico vaya de Germania sin un regalo.

Activos por su razón de ser y por todo lo que proyectan para dar respuesta a os que la realidad les va imponiendo, reconocen que su compromiso es acompañado por el pueblo principalmente, aunque en el caso del nuevo autobomba, también recibieron un aporte importante del Estado local, al que detallan. De este modo, la insitución crece y se afianza, incluso cuando se presentan dificultades como la necesidad de contar con un Jefe del Cuerpo Activo, cargo que hoy es ocupado de manera interina por alguien ajeno, ya que el recambio generacional obligó a que así sea. Este también es un nuevo desafío que está próximo a concretarse.

Por estas y otras razones, una de las insituciones más importantes de Germania, parece no descansar nunca.