Falleció la menor que había resultado herida en el accidente que murieron su mamá y el villeguense Martín Díaz

El trágico hecho en el que murieron Aurelio Martín Díaz, de 50 años, con domicilio en General Villegas, y Maricel Betiana Retamoso, de 45 años, domiciliada en Máximo Paz, ocurrió el pasado domingo alrededor de las 8:20 horas sobre la ruta provincial 14, a la altura de la bajada de Campo Drincovich, en jurisdicción de Christophersen, Santa Fé.

La adolescente de 16 años, Irene Molina, hija de Retamoso, había sido la única sobreviviente de los ocupantes del automóvil Chevrolet Corsa, ya que las dos personas que se movilizaban en la Toyota Hilux, la que los habría impactado de frente, sobrevivieron, más allá de algunas heridas que habrían sido de carácter leve.

En grave estado, la mañana del 19 de julio, la menor habia sido trasladada al hospital de Venado Tuerto, donde permanecía internada en estado reservado.

Su tía Noelia Retamoso, hermana de la mamá de Irene, confirmó anoche a Distrito Interior la lamentable noticia, agregando que el cuerpo de su sobrina estaba siendo trasladado a Máximo Paz para el último adiós, donde descansan los restos de su mamá.

Consultada acerca de alguna aprecisación para mencionar o destacar, a pesar del difícil momento, solamente pidió justicia por su hermana y sobrina, al igual que para Díaz, agradeciendo a las personas que oraron y acompañarona la familia durante este tiempo.