La Cooperativa Obrera tiene horario especial este domingo 19 con motivo de la final del Mundial
La Cooperativa Obrera informó que con el objetivo de que todos sus colaboradores puedan disfrutar de la final del campeonato del mundo que jugará la Selección Argentina, el domingo 19/7, las sucursales tendrán el siguiente esquema de atención:
• Las que habitualmente abren medio día del domingo, extenderán su horario de
cierre 30 minutos.
• Aquellas que todos los domingos atienden en horario cortado, abrirán de corrido
hasta las 15 hs.
• Y las que los domingos habitualmente atienden en horario corrido, cerrarán a las
15 hs.
Aquellos consumidores / clientes que quieran conocer el horario exacto de una sucursal en particular pueden hacerlo en la siguiente dirección: https://www.cooperativaobrera.coop/sucursales.html