Una mujer fue embestida por una bicicleta en una de las veredas de la plaza principal

La mujer caninaba por la plaza de GeneralVillegas, en la vereda que da a la calle Rivadavia cuando al menos dos menores ñedañeaban sobre ésta.

Se desconocen las causas, pero lo cierto es que la peatón fue llevada por delante por una de las bicicletas, peovocándome la caída y golpes.

Dado el dolor que manifestaba la mujer, dieron aviso al SAME que la trasladó al hospital donde es asistida.

Las bicicletas que ckrculan sobre las veresas se han vuelto más comunes de lo que se creían; el aumento de estos rodados expone a los vecinos de manera constante a este tipo de peligros.