La zona: particular manera de festejar la clasificación a la final del Mundial

En Bragado, cuando se realizaban los festejos por el triunfo ante Inglaterra, apareció esta Toyota Hilux, pintada con aerosol, lo que provocó sorpresa y enojo en los vecinos que no tardaron en inundar las redes con la imagen, lo mismo ocurrió con los medios locales que reflejaron el acto de vandalismo, cuando aún está freso el ataque a un mívil de un vehículo municipal afectado al tránsito al que le produjeron daños en los festejo de la eliminación a Suiza.

Luego de la viralización de las fotos y videos que mostraban a la pick up en las condiciones que se aprecia, el propietario del vehículo, Fabián Tejeda, aclaró públicamente que las inscripciones fueron realizadas por él mismo como una forma de celebrar la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial. También la policía tuvo una comunicación con el dueño del vehículo, confirmando la autoría.