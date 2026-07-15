Ricardo Celaye, veterano de Malvinas: «Yo queria que este partido fuera con Inglaterra, para ganarles» (VIDEO)

Ricardo Celaye es un héroe de Malvinas, fue parte de la tripulación del ARA Sobral, buque de la Armada Argentina, atacado por los ingleses.

Es a su vez un apasionado del fútbol, y como casi la totalidad de los argentinos, está totalmente compenetrado con la Selección y el Mundial.

Consultado sobre las sensaciones a horas del partido ante Inglaterra, dio su parecer acerca de este momento determinante para el deporte, la Patria y el corazón.