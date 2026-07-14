Bomberos de General Pinto solicitan autos en desuso para realizar sus prácticas

Desde el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios informaron que se encuentran realizando capacitaciones y entrenamientos de rescate vehicular con el objetivo de continuar perfeccionando las técnicas y brindar una mejor respuesta ante emergencias.

Por tal motivo es que solicitan la colaboración de particulares, empresas o talleres mecánicos que cuenten con vehículos en desuso, fuera de circulación o destinados a descarte, y que deseen donarlos para ser utilizados en estas prácticas de rescate.

Estas capacitaciones son fundamentales para que los bomberos puedar entrenarse en situaciones reales y adquirir experiencia en el uso de herramientas de extracción y liberación de víctimas.

Quienes deseen colaborar o recibir más información, pueden comunicarse por mensaje privado o acercarse al cuartel.