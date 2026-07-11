Invitan a inscribirse en un triatlón en el que define la competencia una paloma (VIDEO)

Se trata de una prueba combinada atípica, aunque va port la tercera edición.

La misma se realizará el próximo domingo 12 de julio en Trenque lauquen, y unirá la ciudad con Beruti, organizada por la Agrupación Alas Trenquelauquenses.

Compiten una persona en pedestrismo, otra en ciclismo y finalmente una paloma que es la que definirá.

Nicolás Giménez, villeguense, integrante de Alas, invita, y explica detalles de cómo inscribirse y participar.