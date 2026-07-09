El teatro Español de General Villegas fue escenario de la gala de folklore y tango en la previa al 9 de Julio

Cada 8 de julio se aguarda la llegada del Día de la Independencia con un evento que en los útimos años fue diverso, y en su mayoría popular, proponiendo a la comunidad espectáculos musicales de diferentes géneros.

La noche de ayer reunió en el escenario a talentos del folklore y el tango, foráneos y locales.

El inicio se dio como estaba previsto alrededor d elas 22 horas y se extendió unos treinta minutos de comenzado el 9 de julio.

Actuaron los alumnos de la Escuela Municipal de Folklore y Tango, que conduce gastón Courreges, y luego actuaron Caludio Toro, que fue el encargado de enotnar las estrofas del Himno Nacional y Rodrigo Zelarrayán; el espectáculo contó con la conducción de Sergio Castro.

El público que disfrutó del evento de manera gratuita, acompañ+o con aplausos cerrados cada una de las presentaciones, y donde le fue propuesto, partició desde las butacas.

En esta oportunidad, prueba que se había dado con anterioridad, pero esta vez con mayor respuesta por parte de los gastronómicos, se entregaba con la entrada, una lista de nueve restaurantes y conserjerías que con la presentación de la misma realizaban un 10% de descuento.

La actividad propuesta por Cultura, pero con el acompañamiento de las diferentes áreas, continúa este jueves con el descubrimiento d euna placa por un nuevo Aniversario de la Independencia en el palacio Municipal, luego, desde las 10 horas el Acto Central en el Parque Municipal, a su término un desfile criollo, y luego domas, posteriormente, desde las 16 habrá un festival en el SUM, donde, entre otros, actuarán Los Cuatro de Córdoba. En todos los casos la entrada es libre y gratuita.