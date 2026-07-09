Al terminar, el día, regaló la bandera nacional en el noroeste bonaerense

El cielo de esta región del país es con mucha frecuencia una postal viviente que deslumbra por su variedad de colores.

Es aquí donde la monotonía del paisaje de la llanura se altera, apenas se levanta la mirada.

Hoy el cielo además tuvo un gesto de complicidad al dibujar la bandera nacional ocupando todo el horizonte, como un anticipo de este Día de la Independencia.

Mariana Gauttes, lectora de Distrito Interior captó el momento desde Tres Algarrobos y nos lo envió para compartirlo con toda la zona.