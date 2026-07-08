Este 9 de julio, Marta Moreno reliza el último locro del 2026: una exquisitez que se disfruta en fechas especiales

Es un manera de hacer Patria, trabajar en fechas simbólicas para nuestro país, pero especialmente colmarlas de sabores tradicionales, como será este jueves 9 de julio, Día de la Independencia.

Se pide al 3388 526053

El locro resulta, también por la época del año, una propuesta gastronómica ideal, por eso, combinando todos los aspectos La Victoria Backery, de Marta Moreno, dice presente este día.

Con los ingredientes tradicionales, pero con su toque, para que el pañadar pueda disfrutarlo de otra manera, el locro de Marta Moreno, como se lo identifica, se venede en porciones, generalmente, los clientes lo engargan en cantidades, no siempre para repetir ya que las mismas son abundantes.

Este jueves 9 de julio, se ofrecerá el último del año, por lo que habrá que esperar hasta las siguiente año para disfrutar de esta comida típica, de tan intenso sabor, elaborado de manera única.

Siempre hay alguien que aún no lo ha probado, por lo tanto está a tiempo, y como ocurre desde la primera cucharada, habrá valido la pena.