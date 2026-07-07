General Villegas: asueto administrativo a empleados municipales por el partido de la Selección

Con motivo del partido que disputará la Selección Argentina frente a Egipto por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Departamento Ejecutivo dispuso asueto administrativo para el personal de la Municipalidad de General Villegas, hoy martes 7 de julio, desde las 12:30 h hasta las 16 h.

La misma decisión fue tomada en oportunidades anteriores.

Las diferentes áreas municipales garantizarán la prestación de los servicios esenciales, explicaron desde el Estado local.