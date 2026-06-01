General Pinto: la Escuela Secundaría N°5 llevará el nombre de Francisco William «Chiche» Esquelino

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires dispuso, con fecha 7 de mayo de 2026, la imposición del nombre de Francisco William «Chiche» Esquelino a la Escuela Secundaria N° 5 en la ciudad cabecera, por haber resultado ser el más votado en la consulta vecinal que tuvo lugar.

«Chiche», querido y recordado vecino, falleció el 13 de agosto del 2024; en vida había sido reconocido como Ciudadano Ilustre de General Pinto por su aporte como historiador del pueblo y su participación en múltiples actividades culturales vinculadas a causas sociales.

En esta oportunidad se hará una excepción al requisito mínimo de 10 (diez) años desde el fallecimiento de la persona, por lo que lo peticionado se encuadra en los alcances de la Resolución vigente, según consta e la Resolución enviada a las autoridades distritales.

Consultadas éstas, no confirmaron la fecha del acto dado que no se ha dispuesto aún, aunque adelantaron que están trabajando en ello.