Aumenta la luz y el gas en junio en provincia de Buenos Aires, los detalles

La medida alcanza a EDELAP, EDEA, EDEN y EDES , e impactará en las 200 cooperativas eléctricas del interior bonaerense. La resolución fue publicada este viernes en el Boletín Oficial y se apoya en el recálculo realizado por el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires ( OCEBA ).

Según el texto oficial que analizó Agencia DIB, el cargo fijo aumentará en dos tramos entre un 6% y 7%, de acuerdo al consumo . Mientras que el cargo variable trepará en torno al 8% , siempre para aquellos usuarios residenciales sin subsidio. En cambio, aquellos que están beneficiados por el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) tendrán un salto en la tarifa mayor: el cargo fijo trepará en loas dos etapas un 7,5% mientras que el cargo variable de la factura un 11% .

Los nuevos cuadros incorporan los precios estacionales de energía y potencia mayorista establecidos por la Resolución 109/2026 de la Secretaría de Energía nacional para el período mayo-julio de 2026, además de los costos de transporte y del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE).

Tarifas de luz con subsidios

La resolución también mantiene el esquema de subsidios energéticos focalizados dispuesto por el Decreto nacional 943/2025. De esta manera, seguirán vigentes las bonificaciones para usuarios residenciales beneficiarios del SEF, tarifa social, clubes de barrio y entidades de bien público.

En el caso de los usuarios residenciales subsidiados, el tope de consumo bonificado continuará siendo de 300 kWh mensuales durante mayo, junio y julio. El excedente por encima de ese límite se abonará sin subsidio. En este caso puntual, la Resolución 109 fijó esa bonificación adicional en un 10,67% sobre el consumo base para esos tres meses. Pero el beneficio “se va reduciendo mes a mes” con el objetivo de avanzar en la reestructuración del esquema de subsidios energéticos y dar previsibilidad a las facturas.

Además, el Gobierno provincial autorizó desde junio una actualización transitoria del VAD, del Sobrecosto por Generación Local (SGL), del Agregado Tarifario y del Cargo Transición Tarifaria (CTT), en el marco de la etapa de transición tarifaria vigente hasta la implementación de una nueva revisión tarifaria integral.

La norma también actualiza las compensaciones destinadas a distribuidoras receptoras del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias y ratifica beneficios específicos para clubes de barrio, entidades sin fines de lucro y usuarios alcanzados por tarifa social.

Aumentos del gas

Por otra parte, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas que comenzarán a regir desde el 1° de junio de 2026, en el marco de la actualización mensual de tarifas y de la revisión quinquenal del servicio. También el ajuste impacta en Camuzzi, empresa que brinda servicio en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

La medida fue oficializada mediante una resolución publicada este viernes y forma parte del esquema de recomposición tarifaria impulsado por el Gobierno nacional tras la declaración de emergencia energética. Según el texto oficial, el incremento contempla tres componentes: la actualización del precio del gas definida por la Secretaría de Energía, un nuevo escalón de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) y el mecanismo de ajuste mensual previsto en las reglas de la licencia.

Para los usuarios del interior bonaerense, la suba será de un 5% en el cargo fijo y de casi 2 puntos en el cargo variable (que depende del consumo). La suba se da en medio del debate sobre el futuro de la zona fría. (Fuente: DIB)