La pareja de un hombre y personal policial evitaron un desenlace fatal en Santa Eleodora

Este jueves por la tarde, alrededor de las 14 horas, a raíz de un llamado telefónico que realizó la pareja de un trabajador rural que se encontraba en un campo distante a unos 3 kilómetros de la localidad de Santa Eleodora, intervino la Policía del Puesto de Vigilancia del lugar, en el hecho que pudo haber sido trágico.

Al hombre de unos 32 años, intentaban ubicarlo en el establecimiento rural mediante llamados telefónicos, hasta que fue visto en el interior de un tinglado de grandes dimensiones donde había atentado contra su vida.

La inmediata intervención, en primera instancia de su compañera, evitó lo peor.

La asistencia que recibió a partir de ese momento, y la posterior llegada de la ambulancia permitieron que sea trasladado al hospital en la ciudad cabecera donde se repone luego de lo sucedido, y es evaluada su evolución, ya que la situación habría sido límite. (Imagen flickr, meramente ilustrativa)