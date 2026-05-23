Alegre sugirió la renuncia de Oscar Trojaola y ubicó a Sofía Mackay dentro de La Cámpora (VIDEO)

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, pasó el viernes por FM Peregrina (92.9), emisora que eligió para referirse a las declaraciones políticas del Secretario de Desarrollo Social, Oscar Trojaola, quien días pasados en esta radio, dijo que, de no ser él quien lo acompañe en la fórmula para el 2027 (Alegre intendente, Trojaola, primer concejal), podría plantear una interna.

Tras analizar lo planteado por quien es también su sobrino, el primer mandatario dijo que no le pedirá la renuncia, porque considera que se irá solo ocupando su banca en el Concejo Deliberante, donde actualmente es reemplazado por el concejal Carenzo.

Yendo más allá, Alegre sostuvo que Trojaola utiliza los recursos de la Gestión para construir su proyecto político.

Por otra parte, también fue contundente con Sofía Mackay, edil del bloque Unión pro la Patria y referente de Derecho al Futuro, el espacio del Gobernador Kicillof, en el que milita actualmente Alegre.

Desde hace un tiempo el intendente reconocía en la joven virtudes para la política, sin embargo, la ubicó sin dudar dentro de La Cámpora, fuerza que comparte el bloque del peronismo, al que pertenece Horacio pascual, el presidente del HCD, quien viene votando en favor del Gobierno de ALegre. «Mackay dice una cosa y hace otra, es La Cámpora, si no fuera así votaría en nuestro favor», remarcó. A su vez recordó que en los próximos días habrá una jornada política en General Villegas del espacio al cual él no fue invitado.

Estos dos temas tuvieron un fuerte impacto en la comunidad y el ambiente político, dado que nadie esperaba esta reacción; razón por la que se esperan reacciones materiales a lo dicho.

Otros temas tocados en la entrevista que aquí publicamos completa fueron los cambios que está llevando adelante, volvió a hablar del «efecto Iglesias» (Valeria) en la Gestión, las obras en marcha, los planes futuros, y las nuevas inorporaciones de colaboradores.