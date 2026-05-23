General Pinto celebró un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo con un acto comunitario

Durante la mañana de ayer, en la plaza Arturo Massey, la comunidad celebró el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, con un acto que estuvo organizado por el Jardín de Infantes N° 901 “Bernardino Rivadavia”, la Escuela de Educación Artística N° 1 y la Escuela de Educación Temprana N° 1, con el acompañamiento del municipio.

En su mensaje, la directora del Jardín de Infantes N° 901, Carla Fredes, realizó un repaso de los acontecimientos históricos en la Semana de Mayo y trazó un paralelismo con el presente al decir “que este 25 de mayo nos invite a recordar que la Patria se construye todos los días. Así como los criollos asumieron el compromiso de construir una nación,. nosotros y nosotras tenemos la responsabilidad de fortalecer los valores de solidaridad, respeto, diálogo y participación en los pequeños gestos, en el cuidado del otro y en la convicción de que juntos siempre es posible avanzar”,

El intendente, Fernando Rodríguez, por su parte realzó la figura del General Pinto en la revolución y dijo: “Aunque hayan pasado más de dos siglos, el legado que nos dejó el general Manuel Guillermo Pinto sigue latente en cada uno de los pibes que está presente y construye la Patria día a día”.

Entre los números alusivos, alumnos del Jardín de Infantes N° 901 bailaron el Minué. Luego, estudiantes de la Escuela de Estética N° 1 junto a profesores y miembros de la Banda Municipal de Música realizaron su intervención.

Además de los mencionados en los discursos, participaron miembros del Ejecutivo comunal, del Concejo Deliberante y Consejo Escolar; representantes de instituciones intermedias junto a sus abanderados y vecinos de la comunidad.