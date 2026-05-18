Gervasio Sáenz Valiente, alma del Remate del Novillo Blanco (VIDEO)

Lleva 21 años rematando en este evento solidario que en este 2026 tuvo como destinatario de lo recaudado al hospital municipal de General Villegas, que comprará con los fondos una ambulancia de alta complejidad. El desafío fueron $140.000.000.

Momentos antes de entrar en acción, el histórico e histriónico rematador, habló con Distrito Interior de la motivación que lo trae en cada edición a ser parte, o el alma, del tradicional remate, que tal lo comentado por él, es muy propio de esta ciudad, tanto que ha intentado instaurarlo en otros lugares sin éxito.

Por otra parte, de manera general, siendo el Remate del Novillo Blanco, algo impulsado por la SRPGV, se debe, desde el sector agropecuario, tener conciencia de lo indispensable que resulta derramar hacia el resto de la comunidad, sostuvo, quien aseguró estar convencido que en cada oportunidad, como la del viernes último, que se debe hacer lo mejor con el único objetivo de volver a comenzar al día siguiente sabiendo que se ha dado todo de si por un lugar donde vivir mejor.

Al finalizar la noche la cifra final, que puede sumar algunos puntos más dado que se continúan recibiendo donaciones, a $ 190.000.000. Con el excedente se analiza comprar equipamiento requerido, adelantó César Julián, presidente d ela cooperadora del nosocomio.