General Villegas: robaron una moto impecable y fue recuperada en este estado

Ayer a la tarde dos jóvenes delincuentes sustrajeron una Honda Wave que se encontraba estacionada frente a dos locales comerciales; fue a plena luz del día y con gente en las inmediaciones.

Los cacos actuaron con total impunidad.

Como resultado de la investigación, la Policía logró dar con el rodado horas más tarde, para ese entonces ya había sido desmantelada y reducida a lo que se ve en las imágenes.

El rodado estaba en poder de un menor de edad, con antecedentes contra la propiedad, quien fue puesto a disposición de la justicia.

La misma había sido publicada en redes sociales a la venta o como una manera de jactarse por el logro obtenido.