IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: incidente vehicular en el cruce de R188 y R33

Una lectora de Distrito Interior envió esta imagen tomada en el cruce de las dos rutas nacionales, donde en principio, a la distancia, todo indicaba que se trataba de un choque por alcance entre un camión y un automóvil.

Con el correr de los minutos se pudo saber que en realidad se trató de la rotura de un camión, aparentemente dedicado al transporte de de carne perteneciente a una empresa local, que tras el desperfecto había quedado sobre el asfalto.

Dada esa situación la Policía de Seguridad Vial local, intervino preventivamente para alertar a los conductores de la presencia del vehículo averiado en el lugar. Al móvil se le sumaron otros vehículos que detuvieron la marcha y el auxilio, lo que dio la impresión de un siniestro.

El hecho tuvo lugar alrededor de las 20 horas.

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