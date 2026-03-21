Por la lluvia la reunión hípica en General Villegas pasa para el día lunes 23

Así lo dispuso la organización esta tarde debido al pronóstico de lluvias intensas que se están dando por la noche.

La vuelta del turf al hipódromo municipal de la ciudad cabecera se daría por primera vez desde el mes de noviembre de 2024, este fin de semana, de la mano de Francisco Barberena.

Todo continúa de acuerdo al programa, pero se pasa al día siguiente.

El lunes 23 de marzo habrá 15 carreras con dos clásicos, el primero, «Municipalidad de General Villegas», a las 17:15 horas, un mano a mano de 320 mts. entre Sabalero, de Serrudo (Mattaldi) y Bandida, de Ewen (General Pico).

El siguiente, «Contacto Hípico», a las 18 horas, 450 mts. entre los que está Lágrimas Negras, de Maldonado, de General Villegas, Lola, de Fumero (Rufino)TRaidor, de Verdugo (Puelches), Cañón del Colca, de Cañivano (Carlos Tejedor) y Siempre y Cuando, de Leiva (Amenábar).

Todas las novedades que vayan surgiendo serán comunicadas oportunamente por los canales habituales. (Foto Contacto Hípico)