General Villegas: vecinos en alerta por explosiones en un transformador

Esta tarde, alrededor de las 13 hpras, los vecinos de la Avenida Mitre y calle López Oleaga salieron a las veredas por las fuertes explosiones que oían; estiman que al menos fueron cuatro en pocos minutos.

Tras el llamado al personal de Edén que ya se hizo presente, observaban atentos lo que ocurría.

El transformador ubicado allí explotaba y se observaba humo por momentos, comentaron a Distrito Interior .

Al momento la electricidad no se había visto interrumpido, aunque en algunas casas había bajones. Ante el trabajo que iniciaba el personal de la empresa prestadora del servicio, éste sería interrumpido hasta su reparación.