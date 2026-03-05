ADELANTO: «Pasamos del Gobierno del déficit al del superávit»

El intendente de General Villegas, Gilberto Alegre, acaba de iniciar pasadas las 20 horas, el 81° período de sesiones ordinarias.

Sus primeras palabras fueron contar que esta es la vigésima primera vez que pasa por esta instancia y la primera que lo hace al lado de un amigo, en referencia a Hiracio Pascual, presidente del HCD, de quien dijo que mas allá de las diferencias políticas, la amistad no se perdió.

En cuanto a la Gestión dijo que gobernar es tomar decisiones y lo hacen con transparencia.

También que recibieron un municipio con $ 280.000.000 de déficit y tras revertirlo hoy el de General Villegas es un municipio solvente.

Se estima un discurso de una hora aproximadamente. Se encuentran presentes todos los concejales, sin reemplazos, y el Salón Dirado, «Presidente Raúl Alfonsín», se encuentra colmado.