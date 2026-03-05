Vecinos del distrito de General Villegas protagonizaron un violento accidente en una ruta de Córdoba

En la tarde de ayer miércoles, alrededor de las 18:00, se produjo un accidente de tránsito sobre la Ruta Provincial 1, a pocos metros de la intersección con el camino que conduce a Colonia San Pedro, en Córdoba.

El siniestro se produjo cuando una camioneta Chevrolet S10 intentó esquivar un camión que se habría cruzado sobre su carril. En la maniobra evasiva, el conductor perdió el control del vehículo que terminó dando varios tumbos sobre la calzada, informó Diario El Tiempo.

En la camioneta viajaban cuatro ocupantes, tres de ellos oriundos de la provincia de La Pampa y uno de Buenos Aires. De éstos dos son de Banderaló, uno de ellos radicado ya hace un tiempo en Intendente Alvear.

Los hombres trabajan para una empresa constructora y se dirigían hacia la provincia de Santiago del Estero al momento del accidente.

Cuando los bomberos llegaron al lugar se encontraron con una persona dentro de la camioneta, una deambulando y dos tendidas sobre la banquina

Tres ambulancias llegaron al lugar y trasladaron a los heridos al Hospital de Morteros para su atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente sobre la gravedad de las lesiones.

Transcurridas unas horas se supo que uno de los pacientes, se encontraba grave por lo que fue derivado a San Francisco.