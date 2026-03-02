General Villegas: solicitan colaboración para dar con el paradero de una menor de 16 años

La Policía solicita a población para dar con el paradero de la ciudadana BELGAMASE CHIARAVIGLIO LUISINA, argentina, instruida, 16 años, nacida el 25/10/2009, hija de Paola Chiaraviglio y Luis Belgamase, domiciliada en Juncal entre Tucumán y Tacuari.

Las características de la menor son, aproximadamente 1,60 m de altura, tés trigueña, contextura delgada, ojos color celeste, cabello largo castaño oscuro, teñido color turquesa en parte superior, rapada en los laterales, no posee piercing, al momento de retirarse del hogar llevaba un pantalón de corto color claro, remera tipo top color negro y un buzo de color amarillo con capucha en la cintura (con motivo Mickey Mouse), con mochila color bordo con recuadros con ropa en su interior, movilizándose a pie.

No es la primera vez que se ausenta de hogar, no posee teléfono celular, no posee dinero, no posee DNI consigo.



Ante cualquier información se requiere dar inmediato conocimiento de manera personal a la Dependencia Policial o a los teléfonos 03388-464932, o al abonado de emergencia 101 / 911.