La columna de tecnología con Ezequiel Vincent: «El teléfono te escucha» (VIDEO)
Ezequiel Vincent, coordinador del Polo Tecnológico de General Villegas, comparte desde hace un mes, una columna semanal en la mañana de FM Peregrina (92.9) donde está enfocado a charlas sobre tecnología.
Didáctico, propio de su formación docente, y su conocimiento y capacidad, Vincent, explica el mito o realidad de lo que la gran mayoría cree: el celular te escucha. En realidad lo plantea como una pregunta, ¿el celular te escucha?, a pesar que prácticamente todos los usuarios de telefonía celular creen estar a merced de el equipo que porta. A partir de ello desarrolla esta columna que al momento de su puesta al aire generó diversas opiniones, planteos y especulaciones. Por demás de interesante.