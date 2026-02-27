Actúa Valentina Márquez: avanzan los preparativos para la última noche del Carnaval en General Villegas

Mañana sábado se despide la edición 2026 del Carnaval de la ciudad cabecera con la actuación de la artista del cuarteto Valentina Márquez, quien cerrará la noche con un recital en el escenario que personal del municipio termina de armar en la esquina de Moreno y Pringles.

El último acto de la popular fiesta tendrá a todas las agrupaciones locales y se espera ua importante afluencia de público.

En esta oportunidad las entradas tendrán un costo de $ 10.000, con menores gratis. Se debe tener en cuenta que personas con discapacidad acceden sin costo, siempre presentando el carnet.´Las entradas anticipadas se venden por la tarde de hoy en la Casa de la Cultura y mañana hasta el mediodía en el mismo lugar.

El tiempo meteorológico se comportará para que el público disfrute de una noche en la que, quienes no han concurrido puedan ver un corso diferente, con un estilo de agrupaciones que van imponiéndose, tal vez, dando inicio a un nuevo estilo como son las llamadas batucadas boutique.

En la noche anterior unas 10.000 personas, número que habría sido superado, disfrutaron de una noche de fiesta.

Mañana a su vez se entregarán reconocimientos a la mejor pasista, al mejor ritmo, al mejor director/a, a la trayectoria, entre otras.