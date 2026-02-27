Clínica Modelo: pagarán la deuda al personal pero el futuro sigue siendo incierto

En la tarde de ayer accionistas e integrantes del Directorio de la Clínica Modelo se reunieron en el lugar en el marco de la difícil y extrema situación financiera en que se encuentra.

Una de las premisas principales era el cierre o no de la Clínica.

Finalizado el encuentro, y a pesar de la escasa información que trascendió de ambas partes, Distrito Interior, pudo saber que se extenderán los días hasta tomar una decisión concreta acerca del destino del efector privado de la salud con que cuenta la ciudad cabecera.

En el estado en que actualmente se encuentra, por las condiciones edilicias, y la importante deuda que mantiene, con el Fisco, además del personal, sería imposible continuar.

No obstante en la emergencia que significa la situación con el personal, éste percibirá lo adeudado. Con lo que la Clínica percibe por el alquiler de un ala a la Municipalidad donde funcionan consultorios externos, se le pagará al personal poniéndolo al día, lo que reste para completar el monto total, será aportado por los miembros del Directorio, y posiblemente algunos accionistas.

Hacia adelante, se aguarda el regreso del intendente Alegre de sus vacaciones para mantener con él una reunión, y tratar de encontrar una solución definitiva al problema. Una alternativa que se baraja, es ofrecer, de alguna manera, al Estado local la Clínica para su explotación, o arbitre los medios para que interceda ante las autoridades provinciales competentes en busca de una salida. Otra posibilidad, es la puesta en venta del edificio para que con lo obtenido sean saneadas todas las deudas.

Ayer el presidente del Directorio, el Dr. Juan Benegas, presentó la renuncia indeclinable ante el resto.

Tras una caliente reunión, lo único concreto es el pago al personal. El resto deberá esperar un lapso más.