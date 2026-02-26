Banderaló: importante robo de placas y floreros en el cementerio, se llevaron más de 100 unidades

Este jueves familiares de personas sepultadas allí se sorprendieron con el faltante de las placas y floreros en sus sepulturas.

Al observar alrededor notaron que lo mismo ocurría en otras tumbas. Dieron aviso a la Delegacion en principio, y luego se dirigieron al Destacamento donde radicaron la denuncia.

La Delegada Municipal, Fernanda Becerra, comentó a Distrito Interior que el municipio tomó intervención denunciando el hecho. Tras el relevamiento se determinó el faltante de 58 placas y 65 floreros, en su mayoría de bronce.

Dada la cantidad de unidades, algunas de considerable tamaño, muchas de las cuales eran muy antiguas, se ha requerido de un vehículo para su traslado. Esto hace pensar que ha sido más de una persona.

Acerca del día en que ocurrió creen que se dio en las últimas 48 horas, ya que uno de los vecinos damnificados estuvo el lunes y todo estaba en su lugar.

Este es uno de los golpes más grandes que ha sufrido el cementerio.