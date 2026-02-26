Rodríguez gestionó la terminacion de viviendas en General Pinto y la reactivación de las de Germania

El intendente Fernando Rodríguez y el vicepresidente de Diputados PBA, Alexis Guerrera, se reunieron con la ministra Silvina Batakis para avanzar en obras de vivienda en el Partido.

Durante el encuentro en La Plata, se abordó la firma de un convenio con el Programa COMPLETAR, cuyo objetivo es finalizar las obras de vivienda que quedaron inconclusas por la gestión del Gobierno nacional , y la reanudación de la construcción de 34 viviendas en la localidad de Germania.

Desde el Municipio adelantaron que ambos proyectos comenzarán a ejecutarse próximamente, dando forma a un compromiso concreto con las familias del distrito.

Acompañando a la ministra estuvieron el administrador general del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez, y por el Municipio de General Pinto, el secretario de Gobierno, Facundo Blanco, informaron desde Prensa del municipio.