Temor por un posible cierre de la Clínica Modelo: «Es la crisis más marcada que hemos tenido» (VIDEO)

Marcela Narpe es enfermera, e integra el plantel de 17 personas empleadas por la Clínica Modelo.

El personal no percibe desde hace dos meses el sueldo, se les debe el aguinaldo, pero además, ella como el resto de las enfermeras tampoco cobraron las horas extras de las Fiestas de navidad y Año Nuevo.

Pero más grave aún es la incertidumbre en la que se encuentran dada la falta de respuesta.

El actual Director, el Dr. Juan Benegas, reconoció Narpe, es el nexo con el personal, pero no puede ir más allá de alguna explicación.

Esta semana que inicia está prevista una reunión que tendrá lugar los primeros días, los trabajadores creen que les será comunicado el posible cierre.

Mientras tanto confirmaron que desde el miércoles inician con medidas de fuerza que le fue comunicada verbalmente a la patronal; no cumplirán con ninguna de las obligaciones, aunque harán acto de presencia en cada turno, en el caso de los enfermeros no asistirán a ningún médico hasta tanto haya una respuesta positiva o negativa, pero concreta.