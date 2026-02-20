El 2 de marzo inicia la Primera Campaña Anual de Vacunación Antiaftosa

Del 2 de marzo al 30 de abril, se llevará adelante la primera campaña de vacunación antiaftosa del año 2026, confirmaron desde FUVISA.

La invitación es a todos los productores a cumplir con este compromiso sanitario fundamental para proteger la salud de nuestro ganado y garantizar la calidad de la producción, expresaron.

La vacunación es una responsabilidad compartida que fortalece nuestro sistema productivo y asegura el bienestar de la comunidad rural, agregaron.

Cumplir con la campaña es cuidar el futuro de nuestra ganadería, concluyeron.

En esta oportunidad abarca la totalidad de las categorías: vacas, toros, novillitos, novillos, vaquillonas, terneras, terneros y toritos.

Para contactarse con FUVISA

Fundación Sanidad Animal del partido de General Villegas

Teléfonos 03388 – 421803 / 424111

Paulo. Cel: 3388 1541-0672

Calle Alberti N° 526, entre Belgrano y Arenales

En Bunge calle Gallo N°445 – Teléfono 3388 493721